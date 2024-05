sonyazhytkova .29 мая, 2024 10

Стрічка буде зніматися на острові Англсі, у Північному Уельсі, у серпні. Виробництво покладено на компанію "Mad As Birds" (Poms), режисером стане Целін Джонс ("The Almond" And "The Seahorse"), а свій дебютний сценарій написала Ліза Бейкер.

"Мадфабулус" розповість історію п'ятого маркіза Англсі, який у кінці 19 століття відкинув традиційні норми класу та гендерної ідентичності, віддавшись театральним виразам та розкішному соціальному життю, і витративши величезні статки до своєї передчасної смерті у 29 років.



Цей британський пір, якого прозвали "танцюючим маркізом", відомий своїми великими халатами, уподібненням у вбраннях жінкам, а також різноманітністю своєї сексуальної та гендерної ідентичності, що зробило його відступником у своїй аристократичній родині.

Продюсери описують проєкт як "бунтарське, непохитне святкування екстравагантності, відносин, бунту та сліпої щедрості в погоні за коханням та оплесками".

Каллум Ховеллс, номінант на BAFTA, висловив своє захоплення: "Грати Генрі в цій чудовій історії - справжня честь. Він надзвичайно цікава особистість, справжній бунтар своєї епохи і натхнення для багатьох митців. Я не можу дочекатися, щоб працювати з цією чудовою командою, щоб оживити Генрі на екрані".

Режисер Джонс додав: "Каллум - ідеальний актор для цієї ролі, універсальний і харизматичний виконавець з апеляцією рок-зірки... Я впевнений, що Генрі би погодився. Це мрія повернутися додому на Англсі, щоб зняти цей фільм, Ліза написала фабульний сценарій, і я насолоджуюся творчою командою, яка збирається допомогти мені розповісти цю іконічну історію про оригінального 'Хлопчика 20-го століття'".

