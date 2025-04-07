sonyazhytkova .7 апреля, 2025 13

Єва Лонгорія, яка стала всесвітньо відомою завдяки ролі яскравої та нестримної Габріель Соліс у культовому серіалі "Відчайдушні домогосподарки", зізналася, що була б першою, хто підписався б на його перезапуск.

В інтерв’ю для журналу Stellar акторка згадала про улюблену драму, що стартувала у 2004 році та протрималась на екранах вісім сезонів. "Я була б першою в черзі", — з усмішкою сказала Лонгорія. "Я дуже пишаюсь спадком цього серіалу".

Акторка переконана, що Домогосподарки відкрили шлях для багатьох жіночих історій на телебаченні. А ще — подарували їй визнання, якого вона й не очікувала:

"Коли я десь за кордоном, мене досі впізнають як Габбі", — каже Єва. "І знаєте, я цим пишаюсь. Це показує, наскільки потужним був вплив шоу".

Вона пригадала свій перший візит до Лондона під час піку популярності: "Я побачила натовп перед готелем і спитала: 'Що, Боно приїхав?'. А мені відповіли: 'Вони тут через вас'. Я була в шоці — я ж ніколи навіть не була у Великій Британії!".

Єва також розповіла, що з першого прочитання сценарію зрозуміла — проєкт буде незвичним. "Це був перший драмеді, який я коли-небудь читала. Я тоді навіть не зовсім збагнула, що це таке, але точно знала — це щось особливе".

Хто знає, можливо, зовсім скоро на Вістерія Лейн знову повернеться гамір. А ми, як і колись, затамуємо подих біля екранів — із кавою, пледом і приємним відчуттям, що хороші серіали не старіють.

Джерело: Deadline