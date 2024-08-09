sonyazhytkova .9 августа, 2024 7

Акторка поділилася своїми думками щодо ситуації навколо майбутнього горору "Крик 7" та політичних питань, з якими вона зіткнулася.

В інтерв'ю для Vanity Fair Ортега розповіла про свою позицію щодо Палестини на фоні гучного конфлікту в Газі. Її колега по фільму "Крик", Мелісса Баррера, була звільнена за коментарі на цю тему, а сама Ортега покинула проєкт через конфлікти у графіку з другим сезоном серіалу "Венздей" від Netflix.

"Індустрія, в якій ми працюємо, дуже чутлива", - сказала Ортега. "Усі прагнуть бути політкоректними, але в цьому процесі ми втрачаємо частину нашої людяності та цілісності, оскільки бракує щирості". Вона додала: "Хотілося б, щоб у нас було більше можливостей для відвертої розмови. Уявіть, якби кожен міг висловлювати свої почуття без страху осуду, і це б не призводило до сварок, а навпаки, сприяло обговоренню. Можливо, я мрію про світову гармонію?".

Після того, як Ортега та Баррера залишили проєкт, "Крик 7" був перероблений, і в центрі сюжету опинилася героїня Нів Кемпбелл, Сідні Прескотт.

Позиція Ортеги щодо політкоректності простяглася і на телебачення. Вона згадала пораду, яку отримала від свого викладача віолончелі під час зйомок "Венздей".

"У серіалі я граю на віолончелі, але насправді не володію цим інструментом", - зізналася акторка. "Я хотіла, щоб це виглядало правдоподібно, щоб справжні віолончелісти не сміялися з мене. Мій учитель сказав, що головне - це впевненість у рухах, сила та спокій, і тоді все буде добре. Вона сказала, що треба підходити до всього в житті з такою впевненістю, як середньостатистичний білий чоловік. Ця порада змінила моє життя. Вона допомогла мені почуватись краще".

Ортега також зазначила, що навіть перед цим інтерв'ю вона хвилювалася через свою схильність до розлогих розповідей. "Я думала: про що я взагалі буду говорити весь цей час? І тоді просто згадала: як би це зробив середньостатистичний білий чоловік? Він би, навіть прийшов у різнокольорових шкарпетках".

Джерело: Deadline