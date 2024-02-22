sonyazhytkova .22 февраля, 2024 10

Актриса підтвердила свою участь у майбутньому жахливо-комедійному продовженні, розкривши, що її персонаж насправді буде дочкою Ліді Дітц, зіграною Вайноною Райдер.

Під час розмови з Vanity Fair, Ортега не розголошувала багато подробиць, але вона встигла вказати, що характер її героїні, Астрид, буде "незвичним, але унікальним". Акторка сказала:

"Не можу сказати, наскільки я можу розкривати, але виявляється, що я є дочкою Ліді Дітц. Це трохи дивно, але не так, як ви, мабуть, уявляли. Відносини між Ліді та моїм персонажем, Астрид, мають велике значення. Це дивно, оскільки ми намагаємося з'ясувати, що відбувалося у житті Ліді після минулих подій. Це буде радість для всіх шанувальників персонажа, які з нетерпінням чекають її повернення. Моя думка полягає в тому, що вона не яскрава та не така світла. Вона не змінюється на протилежний полюс, але як кожен підліток, який переходить у вікову категорію підлітка, я хочу відділитися від своїх батьків. Це трохи про це. Я не втілення рожевого кольору та чирлідерка, але я трохи проти історії або минулого моєї матері. Часто ми зіштовхуємося саме з цим".

Розмовляючи з ET на червоній доріжці на церемонії вручення премії "Еммі", Ортега описала "Beetlejuice 2" як "надзвичайно захоплюючий" візуально та натякала на використання практичних ефектів і декорацій та підкреслила, те що була дуже щаслива прийняти участь у цьому проєкті, поряд з таким неймовірним акторським ансамблем.

Джерело: Мovieweb