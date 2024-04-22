sonyazhytkova .22 апреля, 2024 6

Потокова платформа придбала права на показ у США та більшості територій, за винятком Великої Британії, Ірландії, Німеччини, Австралії та Нової Зеландії. Серіал знаходиться у завершальній стадії постпродакшну і вийде на екрани пізніше цього року.

Сценарій, заснований на книзі Голлі Джексон, був адаптований Поппі Коган та втілений на екрані під керівництвом режисерки Доллі Веллс. У цьому трилері головна героїня, Піп Фіц-Амобі (Майерз), досліджує загадкову смерть школярки, що сталася п'ять років тому. Хоча Анді Белл була офіційно визнана жертвою свого хлопця, Сала Сінгха, розумна та наполеглива Піп починає сумніватись у цій версії подій та розпочинає власне розслідування.

У серіалі також зіграли Зайн Ікбал, Анна Максвелл Мартін, Гарі Бідл, Метью Бейнтон, Індія Ліллі Девіс, Рахул Паттні, Генрі Ештон, Міту Панікуччі, Орла Хілл, Ефраїм О.П. Сампсон, Карла Вудкок, Ясмін Аль-Худхайрі, Джексон Бьюс, Джессіка Веббер, Меттью Кан, Джорджія Аарон, Олівер Вікхем, Адам Астілл та Аннабель Малліон.

Оригінальний роман Голлі Джексон став бестселером і породив два продовження, а сама Джексон є виконавчим продюсером телеверсії. Згідно з інформацією від Deadline, до роботи над "Посібником з убивства для хорошої дівчинки" долучалися кілька американських мереж і стрімінгових платформ, серед яких The CW, і переговори зайняли кілька місяців.

Ексклюзивними продюсерами "Посібник з убивства для хорошої дівчинки" є Рід, Меттью Боч та Фріт Тіпледі від Moonage, Люсі Річер та Даніель Скотт-Хотон від BBC, Йонас Мельхер від ZDFneo та Веллс, Джексон та Коган. Продюсером є Флоренс Вокер. Зія Ахмед, Айоке Ібіронке та Рубі Томас є авторами сценарію, а Поппі Коган - головною сценаристкою.

Джерело: Deadline