sonyazhytkova .11 марта, 2025 11

В інтерв’ю IndieWire Дженна Ортега поділилася своїми емоціями від роботи з відомою співачкою та культовим режисером Тімом Бертоном.

"Це було неймовірно. Вона – одна з найталановитіших людей, з якими мені доводилося працювати. Атмосфера на знімальному майданчику була по-справжньому особливою", – зазначила Ортега.

Хоча деталі ролі Леді Ґаги поки що тримають у секреті, її присутність у світі "Венздей" не є випадковою. Після виходу першого сезону саме під її пісню "Bloody Mary" став вірусним знаменитий танець головної героїні. Однак, як зізналася Ортега, вони з Ґагою навіть не обговорювали цей інтернет-феномен:

"Ні, ми про це не говорили. Чесно кажучи, я навіть не пам’ятаю, можливо, я просто бачила якийсь уривок інтерв’ю, де вона це згадувала. Але того дня ми всі просто раділи, що вона приєдналася до шоу, і намагалися поводитися максимально природно", – розповіла акторка.

Прем’єра нового сезону відбудеться вже цього року, проте точна дата виходу поки що зберігається у таємниці.

Джерело: Gamesradar