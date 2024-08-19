sonyazhytkova .19 августа, 2024 0

Майбутня серія заснована на романах норвезького письменника Йо Несбю. До зіркової команди приєдналися також Андрес Баасмо, Еллен Хеліндер, Саймон Бергер, Інґрід Болсё Бердал та Келлі Ґейл.

Режисерка Анна Закріссон ("Deliver Me") приєднується до команди проєкту, а в головних ролях з'являться Тобіас Сантелманн, Джоель Кіннеман та Піа Т'єлта.

"Детектив Хоул" – це інтригуююча кримінальна драма про серійного вбивцю, де ключову роль виконує відомий детектив-антигерой Гаррі Хоул (Тобіас Сантелманн). Серіал порушує складні моральні питання, зосереджуючи увагу на двох поліцейських, які опинилися по різні сторони закону.

Протягом першого сезону Гаррі буде мати справу з давнім ворогом – корумпованим детективом Томом Ваалером (Джоель Кіннеман). Як видатний, але психологічно спустошений детектив, Гаррі має боротися не лише з власними демонами, а й зловити серійного вбивцю та довести Ваалера до відповідальності, перш ніж ситуація стане катастрофічною.

Серіал створено та написано Йо Несбю. У проєкті також з'являться Каре Конраді ("Norsemen"), Фрідтйов Сахейм ("Ragnarok"), Ейлі Харбое ("Thelma"), Атле Антонсен ("Dag"), Маніш Шарма ("Power Play") та Генрієтте Стіенструп ("Ragnarok"), разом з багатьма іншими акторами.

Джерело: Deadline