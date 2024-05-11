sonyazhytkova .11 мая, 2024 15

Для акторського складу "Юного Шелдон" завершення стає надзвичайно емоційним, проте причини цього не завжди очевидні.

Акторки Енні Поттс, яка у серіалі виконує роль улюбленої бабусі Шелдона, і Зоуї Перрі, що зіграла Мері Купер, відвідали шоу "The Talk" і розповіли, що завершення шоу спонукало їх до суміші почуттів, особливо це відчуває 71-річна Поттс.

"Я маю на увазі, я люблю цей акторський склад", - сказала Поттс. "Чудовий персонаж для виконання. Але, знаєте, я стара. Це може бути моїм останнім родео. Я думала про це і трохи запанікувала. Знайти такі ролі важко. У мене було кілька, але всі вони були важкими. Так що, так".

Коли її запитали, чи вона забрала щось на пам'ять зі зйомок, Поттс посміхнулася і вказала пальцем на Зоуї, сказавши що вона дещо вкрала.

Пері зізналася, що вкрала не працюючий годинник і тепер постійно з ним грається.

Щодо можливої появи у майбутньому спін-оффі, акторки наразі не мають ніяких офіційних відомостей.

Джерело: Deadline