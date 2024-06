sonyazhytkova .25 июня, 2024 10

Також, до акторського ансамблю комедійної серії, що складається з 10 епізодів, приєднався Пітер Дагер.

Серіал створено, написано і продюсовано Джейсоном Келлером.

У цьому безіменному телешоу Вілсон зіграє Прайса Кехілла, колишнього професійного гольфіста, чия кар'єра обірвалася 20 років тому. Втративши роботу у магазині спортивних товарів в Індіані та переживши розлучення з дружиною, Прайс вирішує зробити ставку на перспективного 17-річного гольфіста з проблемами, якого грає Дагер.

Ліллі Кей зіграє головну роль - 19-річну Зеро, представницю покоління Z та борчиню за соціальну справедливість, яка приєднується до Прайса Кехілла (Вілсон) у його подорожі, щоб наставляти молодого талановитого гольфіста (Дагер) у світі професійного гольфу.

У серіалі ми, також, побачимо - Марка Марона, Маріану Тревіньо та Джеймі Ньюмана.

Продюсуванням телешоу від Apple Studios займуться Джонатан Дейтон та Валері Фаріс (відомі за роботами "Fleishman Is In Trouble", "Маленька міс Щастя"), а також Бен Сілверман, Говард Т. Оуенс і Родні Феррелл з Propagate, Гаймон Касаді з Entertainment 360, Лі Айзенберг та Наталі Сенді з Piece of Work, Кріс Мойніхан, Келлер, Вілсон та Білл Келлахан.

Джерело: Deadline