sonyazhytkova .10 июня, 2024 9

Новий серіал Netflix - обіцяє бути захоплюючою пригодою для шанувальників детективного жанру.

Мія-МакКенна Брюс виконає головну роль молодої та винахідливої слідчої - Бадл. У серіалі також зіграють відомі актори Хелена Бонем Картер і Мартін Фріман.

Сценаристом проєкту став відомий творець серіалу "Вбивство на пляжі" та колишній шоураннер "Доктора Хто" – Кріс Чібнелл. Виконавчими продюсерами є Сюзанн Маккі з компанією Orchid Pictures та Кріс Сассман. Режисерські обов'язки виконуватиме Кріс Свінні, відомий за фільмами "The Tourist" та "Back to Life".

МакКенна-Брюс зазначила: "Сценарії Кріса Чібнелла просто блискучі, і я в захваті від можливості стати частиною цієї нової інтерпретації неповторних історій Агати Крісті".

Починаючи з цього літа, компанія Orchid Pictures розпочне зйомки серіалу, який стане їхньою дебютною роботою. Проте, це лише один з проєктів за творами Крісті, над якими працюють. Нещодавно анонсували, що Анджеліка Хьюстон та Олівер Джексон-Коен отримали головні ролі в адаптації роману "Година нуль" для BBC та Britbox International.

Джерело: Нollywoodreporter