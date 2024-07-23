sonyazhytkova .23 июля, 2024 0

Деталі про персонажа Тірні поки що тримаються в таємниці, відомо лише, що вона зіграє нову лейтенантку в процедурному серіалі під керівництвом Діка Вулфа у майбутньому 24-му сезоні.

Оголошення про новий кастинг з’явилося після того, як Камрін Манхейм, яка грала лейтенантку Кейт Діксон, залишила серіал у фіналі 23-го сезону. Раніше шоу також покинув Сем Вотерстон, який у лютому завершив свою роль окружного прокурора Джека МакКоя. Його замінив Тоні Голдвін.

"Закон і порядок" - це унікальне поєднання поліцейської драми і правової процедури, яке занурює глядачів у розслідування реальних злочинів через очі правоохоронців і прокурорів. Цей серіал є рекордсменом серед телепередач про правопорушення, утримуючи статус найдовшого шоу у своєму жанрі.

Новий сезон стартує 3 жовтня о 20:00 на NBC та наступного дня на Peacock.

Джерело: Deadline