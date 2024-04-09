sonyazhytkova .9 апреля, 2024 9

У спілкуванні з виданням Variety акторка зазначила, що Макґуайр, який виконував роль Пітера Паркера у трилогії "Spider-Man", отримав приблизно 17 мільйонів доларів за другу частину, що значно перевищувало її власну винагороду.



Данст стверджує, що незважаючи на те, що вона мала у своєму активі фільми, такі як "Bring It On!", різниця між тим, скільки вона заробила за "Spider-Man 2", порівняно з Макґуайром, була занадто великою. Незважаючи на це, актриса продовжила, що гроші, які пропонувалися за ролі, не є її основним мотиватором, і що вона шкодує за ставлення до заробітної плати у минулому.

"У свої 20 років я не мала найкращого наставника, і це призвело до кількох неправильних рішень з приводу фільмів, які я прийняла через фінансові мотиви. Проте нічого такого, що я б не хотіла робити. Найбільші гонорари мені пропонували за проєкти, які мені насправді не подобались. Коли я взяла усе в свої руки і почала розвивати свій власний смак і обирати, з ким працювати, все змінилося", - додала актриса.

Данст грала роль Мері Джейн Уотсон поряд з Тобі Макґуайром протягом трилогії "Spider-Man" Сама Реймі, яку часто вважають проривною для жанру супергероїв. Хоча вона не поверталася до фільмів по коміксах з тих пір, актриса нещодавно сказала, що з радістю приєдналася до "Spider-Man: Додому шляху немає", але нажаль її не запросили, через перенасищення сюжету.

Джерело: Мovieweb