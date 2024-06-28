sonyazhytkova .28 июня, 2024 1

Стрічка "Куди дме вітер", заснована на бестселері USA Today авторства Каролін Файффе. У головних ролях також з'являться Тревор Донован та Ешлі Елейн.

Фільм, зйомки якого плануються цього літа в Монтані, розповідає історію Чейза (Тревор Донован), суворого ковбоя і одинака, який закрив своє серце багато років тому. Однак все різко змінюється, коли він одного дня несподівано допомагає красивій молодій жінці (Ешлі Елейн).

Режисером виступить Джон Шимке, який написав сценарій разом з Файффе та Майком Мейденом. Продюсерами картини є Шимке, Ешлі Елейн та Дон Полл з AE Productions, Inc., а також Брендон Сміт і Еден Матсон з Nova Vento Entertainment.

Мішель Гурд, відома за роллю Раффі Мюзікер у серіалі "Star Trek: Picard", також знімалася у популярних серіалах, таких як "Blindspot", "Hawaii Five-0", "Daredevil", "The Glades" та "Law & Order: Special Victims Unit". Нещодавно її можна було побачити у романтичній комедії Sony "Тільки не ти". Серед інших її робіт - фільми "Кемба" та "Спадщина", а також такі картини, як "Погане волосся", "Бути Френком" та "Найімовірніша дівчина".

Джерело: Deadline