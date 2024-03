sonyazhytkova .1 марта, 2024 6

У цій стрічці вона виконає роль Дон Стейплс, нової дружини чемпіона ММА Метта Керра. Режисером та сценаристом виступає Бенні Сафді.

Дуейн Джонсон вже офіційно приєднався до акторського складу "The Smashing Machine", де він зіграє роль відомого бійця зі змішаних єдиноборств Марка Керра, який двічі став чемпіоном турніру UFC в надважкій вазі. Емілі Блант виконає роль Дон Стейплс, нової дружини Керра. Зауважимо, що Сафді працює над цим проєктом разом із Джонсоном з 2019 року.

Фільм HBO 2002 року під назвою "The Smashing Machine" розповідав про професійну кар'єру Керра та його шлях у світі боїв, а також його боротьбу з залежністю від знеболювальних, яка призвела до передозування. Керра прозвали "The Smashing Machine" за його стиль бою без жодних обмежень. Стрічка буде фінансована A24 та вироблена разом із Seven Bucks Productions Джонсона та Дені Гарсії, Out for the Count Бенні Сафді, Елі Бушем та Девідом Копланом.

Наразі Емілі Блант має шанс на Оскар за свою роль у фільмі "Оппенгеймер" режисера Крістофера Нолана, який також отримав номінацію у категорії "Кращий фільм". Крім того, вона спільно з Дуейн Джонсоном зіграла у фільмі "Похід в джунглі" 2021 року, сиквел якого вже знаходиться у розробці.

Джерело: Нollywoodreporter