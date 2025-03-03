sonyazhytkova .3 марта, 2025 8

Стрічка "Топ Ґан 3", яка наразі перебуває на стадії ранньої розробки, не побачить повернення одного з її колишніх героїв. У нещодавньому інтерв'ю Ед Гарріс, який зіграв адмірала Честера "Молота" Кейна, зізнався, що не планує повернутися до франшизи у наступній частині.

Після грандіозного успіху "Топ Ґан: Маверік" у 2022 році, що зібрав понад 1,4 мільярда доларів у прокаті, розробка "Топ Ґан 3" активно триває. Історія наступної частини продовжить пригоди Піта "Маверіка" Мітчелла (Тома Круза), якому належить підготувати нове покоління пілотів до важливої місії.

Проте, Ед Гарріс, чия роль адмірала Честера "Молота" Кейна була однією з ключових у "Маверіку", сумнівається у своєму поверненні. В інтерв'ю актор зізнався: "Сумніваюся, що мене запросили б знову. Не бачу причин для цього".

Попри відсутність Гарріса, зірки "Маверіка" Майлз Теллер та Гленн Пауелл підтвердили, що повернуться в "Топ Ґан 3". Теллер, який зіграв "Рустера", готовий знову сісти за штурвал, а Пауелл, який виконав роль "Шибеника" , вже знає точну дату початку зйомок.

Хоча подробиці сюжету залишаються в таємниці, продюсер Джеррі Брукгаймер обіцяє, що третя частина буде справжнім шедевром, а Том Круз і режисер Джозеф Косинський знову повернуться до улюблених героїв.

Джерело: Мovieweb