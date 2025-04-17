sonyazhytkova .17 апреля, 2025 8

Легенда англійського крикету Фреді Флінтофф уперше настільки відверто говорить про аварію, яка змінила все. Його сповідь — у новому трейлері документального проєкту Disney+, прем’єра якого відбудеться вже 25 квітня.

"Я пам’ятаю все до найменших дрібниць… це було надто яскраво", — з цих слів починається трейлер фільму "Flintoff".

Вперше з моменту жахливої аварії, яка фактично поставила крапку в його участі у шоу "Top Gear", Флінтофф відкрито ділиться своїми переживаннями, страхами і шляхом до відновлення.

Того дня 2022 року життя спортсмена та телеведучого ледь не обірвалося — високошвидкісне зіткнення на треку залишило Флінтоффа з серйозними травмами обличчя, глибокими психологічними ранами і змусило його зникнути з екранів на довгі місяці. Аварія не лише стала причиною закриття легендарного автошоу, а й призвела до багатомільйонної компенсації від BBC Studios.

У новій стрічці, знятій режисером Джоном Дауером, Флінтофф не ховається за жодними бар’єрами. Поруч із ним — його дружина Рейчел, друзі Майкл Воан, Джеймс Корден та Джек Вайтголл. Разом вони переповідають шлях від спортивної слави — двох перемог в Ешезі для Англії — до злетів на телебаченні й падіння, яке могло стати фатальним.

"Flintoff" — це більше, ніж біографія. Це історія про мужність, біль і повернення. Про людину, яка втратила майже все — і вирішила не здаватися.

Джерело: Deadline