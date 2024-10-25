sonyazhytkova .25 октября, 2024 1

Напередодні святкової прем'єри біографічної стрічки про Боба Ділана "A Complete Unknown", акторка анонсувала свій новий проєкт — фільм "Crime 101", що є адаптацією новели Дона Вінслоу.

Деталі ролі Барбаро поки що тримаються в таємниці. У фільмі також з’являться такі зірки, як Кріс Гемсворт, Марк Руффало, Баррі Кеоган і Холлі Беррі. Хоча конкретний сюжет "Crime 101" ще не розголошений, новела описує досвідченого крадія коштовностей на ім'я Девіс, який планує амбіційний грабіж діамантів уздовж Тихоокеанського шосе. Після реалізації того, що він сподівається стане його фінальним "уловом", він потрапляє у перегони з відданим детективом Лос-Анджелеського відділу поліції Лу Лубесніком. Режисером фільму виступає Барт Лейтон, який також є автором сценарію.

Моніка Барбаро, яка наразі вважається однією з найпомітніших актрис, отримала роль поряд з Тімоті Шаламе у фільмі Джеймса Менголда "A Complete Unknown", завдяки своєму вражаючому виступу в блокбастері Paramount "Top Gun: Maverick". Вона також відзначилася у популярному комедійно-екшн серіалі Netflix "FUBAR", де знімалася разом із Арнольдом Шварценеггером, а перший сезон провів п’ять тижнів у глобальному топ-10 стрімінгового сервісу.

Джерело: Deadline