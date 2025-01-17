sonyazhytkova .17 января, 2025 7

Актор поділився теплими спогадами про покійного Лінча, виразивши глибокий сум через втрату режисера, який колись дав йому шанс стати обличчям своїх культових фільмів і серіалів, що визначили його кар’єру.

У своєму дописі в соцмережах МакЛоклен написав:

"42 роки тому, з причин, які досі мені незрозумілі, Девід Лінч витягнув мене з невідомості, щоб дати головну роль у своєму першому й останньому масштабному фільмі. Він побачив у мені те, чого я сам не помічав. Уся моя кар’єра, а можливо, і моє життя, стали можливими завдяки його геніальності. Лінч був людиною з невичерпним океаном творчості. Його сприйняття світу й зв’язок із власною уявою були на такому рівні, до якого ми всі прагнемо. Девід не шукав відповідей, бо розумів, що саме питання змушують нас розвиватися й рухатися далі".

Актор тепло згадує їхню співпрацю на знімальних майданчиках "Синього оксамиту" та "Твін Пікс", а також справжню дружбу, яка виникла між ними:



"Девід був найбільш життєрадісною людиною, яку я коли-небудь зустрічав. Він умів бачити красу світу, радіти несподіванкам і знаходити магію навіть у дрібницях. Його любов до життя була заразливою".

МакЛоклен підкреслив, що Лінч залишив незгладимий слід у його житті:

"Я бачу його уявно — з теплою усмішкою та обіймами у своєму саду. Ми говоримо про каву, сміємося й ділимося думками про дивовижність цього світу. Його відхід залишив у моєму серці пустку, яку не заповнити словами. Але я залишуся вдячним йому назавжди".

Кар’єра МакЛоклена нерозривно пов’язана з творчістю Лінча. Актор здобув популярність, зігравши головного героя у фільмі "Дюна" (1984), а згодом блискуче втілив образ молодого Джеффрі Бомонта у "Синьому оксамиті" (1986). Ця робота принесла Лінчу номінацію на "Оскар" за найкращу режисуру. Однак справжній культовий статус акторові подарувала роль агента Дейла Купера в серіалі "Твін Пікс", за яку МакЛоклен двічі номінувався на премію "Еммі".

Пізніше актор повернувся до ролі Купера у приквелі "Вогонь, йди зі мною" та продовженні серіалу 2017 року, де його персонаж опинився у ще більш загадкових та химерних ситуаціях.

Пам’ять про Девіда Лінча живе не лише в його творчості, а й у серцях тих, хто його знав і працював з ним.

Джерело: Deadline