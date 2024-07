sonyazhytkova .19 июля, 2024 7

Про це стало відомо з інтерв’ю Браяна Грейзера, засновника Imagine Entertainment і відомого продюсера, яке він дав CNBC кілька тижнів тому. Поки що точні деталі про проєкт залишаються в таємниці.

"Формати кінця 90-х і початку 2000-х стають дуже актуальними, адже стрімінгові платформи та студії нині надзвичайно обережні в виборі проєктів", - зазначив Грейзер. "Вони віддають перевагу брендам, які вже мають певну популярність, додаючи новий цікавий штрих або захоплюючий кастинг, чим ми і займаємося. Зокрема, ми працюємо над проєктами з Сідні Свіні та Скарлетт Йоханссон. І я також згадав Глена Пауелла у зв'язку з 'Backdraft'".

Оригінальний фільм "Backdraft", знятий Роном Говардом у 1991 році, слідкує за роботою пожежників в Чикаго, які розслідують серію підпалів. У картині знімалися Курт Рассел, Дональд Сазерленд, Роберт Де Ніро та Дженніфер Джейсон Лі. У 2019 році вийшов сиквел, що був випущений безпосередньо на відео, в якому знову з'явилися Дональд Сазерленд і Вільям Болдвін.

Наразі Пауелл знімається у "Twisters", сиквелі оригінального фільму "Twister" 1996 року. Актор також здобув популярність завдяки романтичній комедії "Anyone But You" у парі із Сідні Свіні та комедії Netflix "Hit Man" разом з Адрією Архона. Крім того, він повернеться у "Top Gun 3", продовжені "Top Gun: Maverick", хоча прем'єра ще далеко попереду.

Джерело: Gamesradar