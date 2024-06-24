sonyazhytkova .24 июня, 2024 7

Під час виступу на Superhero Comic Con у Сан-Антоніо, французька акторка розповіла, що вона веде переговори з співвиконавчим директором DC Studios Джеймсом Ганном про можливість приєднання до всесвіту DCU.

Коли її запитали, яку саме роль вона б хотіла зіграти у новому кіновсесвіті, Клементьєфф ухилилась від прямої відповіді, сказавши: "Ви дійсно думаєте, що я відповім на це питання?". Вона додала: "Я просто хочу продовжувати працювати з Джеймсом, тож ми шукаємо способи зробити це можливим. Так, ми говорили про одну конкретну роль, але зараз я не можу розповідати більше".

Клементьєфф вперше співпрацювала з Ганном на зйомках "Вартових Галактики 2" у 2017 році. Вона відома своєю роллю Богомолиці у кіновсесвіті MCU, де вона з'явилася у таких фільмах, як "Месники: Війна нескінченності" (2018), "Месники: Завершення" (2019) та "Тор: Любов і грім" (2022).

Акторка розповіла, що мріяла стати частиною супергеройського всесвіту або зіграти в "Людях Ікс". Її першим фільмом Marvel стали "Вартові Галактики", і вона відчувала себе дуже щасливою. Щодо можливого повернення до ролі Богомолиці у MCU, Клементьєфф зазначила, що завжди відкрита до цього і додала, що все залежить від проєкту.

З моменту, коли Джеймс Ганн та Пітер Сафран стали керівниками DC Studios у 2022 році, Ганн активно працює над режисурою "Спадщини Супермена", що стане початком нового мультивсесвіту DC.



Ганн підтвердив, що відкритий до залучення акторів MCU у свої майбутні проєкти DCU. Він розповів журналу Empire, що кросовер між двома всесвітами "більш імовірний тепер, коли я керую", але додав: "Це ще дуже далеко. Спочатку нам потрібно визначитися з тим, що ми робимо у DC. Обговорення на цю тему були дуже легкими і веселими".

Джерело: Deadline