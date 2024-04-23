sonyazhytkova .23 апреля, 2024 2

Деталі сюжету та роль акторки в надприродному трилері від Раяна Куглера, залишаються у секреті.

У фільмі також зіграють Джек О'Коннелл, Делрой Ліндо, Омар Бенсон Міллер, Джейм Лоусон, Вунмі Мосаку та Хейлі Стайнфелд. Раян Куглер режисує за власним сценарієм і виступає в якості продюсера разом із Зінзі Куглер та Севом Оганіаном. Виконавчими продюсерами стрічки є дворазовий переможець Оскара композитор Людвіг Ґёранссон, Ребекка Чо та Вілл Грінфілд.

Після успішної спільної роботи над "Крідом", "Чорною Пантерою" і "Фрутвейл Стейшн", Майкл Б. Джордан і Райан Куглер об'єднуються для другого фільму, підтриманого керівниками Warner Bros, які раніше працювали в MGM.

Прем'єра стрічки запланована на 7 березня 2025 року.

Лі Джун Лі, відома за ролю у "Вавилоні", зараз готується до нового фільму "Альма та вовк". Вона також виступала в міні-серіалі "На основі реальної історії" та з'являлася у численних телешоу, включаючи "Секс/Життя" та "Зло".

Джерело: Deadline