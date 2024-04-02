sonyazhytkova .2 апреля, 2024 5

Актриса отримала роль у наступному сезоні спін-оффу "Criminal Minds" під назвою "Evolution" на Paramount+, де вона виконає роль лікаря, що має глибокі зв'язки з іншими головними персонажами у франшизі.

Гаффман зіграє Докториню Джілл Гідіон - визнаної біологічної психіатрині, яка погоджується допомогти Бюро поведінкового аналізу ФБР у розслідуванні вбивчої теорії заговору. Попри свою важку історію з Девідом Россі та її колишнім чоловіком, Джейсоном Гідіоном, Джилл неохоче приєднується до елітної команди бюро. Однак вона швидко розуміє, що її унікальні навички можуть допомогти виявити новий слід до таємничої загадки "Золотої Зірки".

Ця роль стане першою значною можливістю для акторки, після скандалу у 2019 році.

Раніше Гаффман була засуджена за спробу внести хабар 15 000 доларів для фальсифікації САТ своєї дочки. У 2019 році їй дали 14 днів у в'язниці, штраф у 30 000 доларів та 250 годин громадських робіт. Вона визнала свою провину, відчуваючи вічний сором за свої дії. Хоча згодом організатор громадських робіт відзначив її готовність до виправлення помилок, наголошуючи на її красі як людини, та важливості виходу зі складних ситуацій.

"Criminal Minds: Evolution" стартував у 2022 році на Paramount+ і зірки Мантенья, Ей Джей Кук, Кірстен Вангснесс, Айша Тайлер, Зак Гілфорд і Райан-Джеймс Хатанака, з Адамом Родрігесом і Паджет Брюстер. Це спін-офф Criminal Minds, який транслювався з 2005 по 2020 рік на CBS.

Джерело: Нollywoodreporter