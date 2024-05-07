sonyazhytkova .7 мая, 2024 7

Після відходу Генрі Кевілла з проєкту, Хемсворт втілить відьмака у четвертому сезоні популярного фентезі-шоу. Дата виходу цієї частини саги наразі залишається невизначеною.

"Хоч я не можу говорити від імені Ліама, але відповідно до того, що я зрозуміла, він справді має намір принести в шоу своє серце," - поділилася Фрея Аллан з Collider щодо Хемсворта. "Він тренувався. Мені справді його шкода, чесно кажучи, оскільки, по-перше, фан-база може бути дуже агресивною, і це не ідеальна ситуація, коли береш на себе чужу роль. Але я дуже рада можловості побачити, що він зробить. Він такий прекрасний хлопець. Я просто сподіваюся, що люди дадуть йому шанс, ви розумієте?".

Було офіційно підтверджено, що п'ятий сезон шоу Netflix стане його завершальним. У складі акторів четвертого сезону будуть знову зірки, такі як Аллан, Джої Бейті, Ані Чалотра і Менг'ер Чжан, а також нові обличчя, серед яких Лоуренс Фішберн, Денні Вудберн, Шарлто Коплі та Джеймс П'юрфой.

"Ми раді розпочати зйомки передостаннього сезону "Відьмака" з вражаючим акторським складом, включаючи деякі захоплюючі нові обличчя, з Ліамом Хемсвортом у ролі Геральта з Рівії," - заявила шоураннер Лорен Шмідт Хіссріч. "Ми захоплені можливістю привести книги Анджея Сапковського до епічного та гарного завершення. Це не було б нашим шоу, якби ми не примушували нашу родину персонажів довести себе до абсолютних меж - слідкуйте, щоб побачити, як закінчується ця історія".

Джерело: Gamesradar