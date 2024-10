sonyazhytkova .12 октября, 2024 7

Актор, який став відомим завдяки ролі ельфа, не планує повертатися до цього образу, попри анонс нових фільмів за мотивами культової саги.

У нещодавньому інтерв'ю для GamesRadar+, обговорюючи свій поточний проєкт "Slow Horses", Г'юго Вівінг зізнався, що етап Середзем'я для нього завершено. На тлі анонсів нових фільмів, серед яких передісторія "The Hunt for Gollum", актор заявив, що вже вичерпав свої емоції щодо цієї ролі. Він відверто сказав: "Особисто для мене цей період завершився. Десять років зйомок у Новій Зеландії були чудовим досвідом, але повернення не планую".

Попри те, що його колеги по фільму, такі як Ієн Маккеллен (Гендальф) і Вігго Мортенсен (Арагорн), висловили бажання повернутися до своїх ролей, Г'юго Вівінг чітко дав зрозуміти, що його етап у Середзем'ї завершено. Він зізнався, що навіть якби захотів знову зіграти Елронда, це було б важко втілити через природний процес старіння: "Елронд безсмертний, а я, на жаль, ні. Уже під час дозйомок 'Володаря перснів' я відчував, що старію, і на зйомках 'Гобіта' це стало ще очевидніше".

Тим часом, Вівінг зосереджується на інших проєктах, зокрема на серіалі "Slow Horses", фінал якого вийде 9 жовтня на Apple TV Plus. Щодо фільму "The Hunt for Gollum", його прем'єра запланована на 2026 рік, і серед учасників знову побачимо Енді Серкіса, який не лише повернеться до ролі Голлума, а й стане режисером картини.

