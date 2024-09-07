sonyazhytkova .7 сентября, 2024 0

Незважаючи на свою звичайну стриманість у висловлюваннях, королева справила неприємне враження на відомого британського актора, який зазначив, що її поведінка була "жахливо неввічливою" і зневажливою до його професії.

У інтерв'ю газеті The Times of London Ієн Мак-Келлен поділився спогадами про момент вручення медалі королевою Єлизаветою II. Як розповів актор, вона запитала його: "Ви займаєтеся цим уже довго", на що він відповів: "Не так довго, як ви". Після цього королева поцікавилася, чи ще хтось відвідує театр.

Мак-Келлен вважає, що такі слова були недоречними під час вручення нагороди. "Це було жахливо неввічливо, особливо коли ти отримуєш медаль за акторську майстерність. Відчувалося, що їй не цікаво, чи має хтось взагалі інтерес до твоєї роботи", – поділився актор.

85-річний артист висловив певну симпатію до королівської родини, зазначаючи: "Хоч я і мав справу з публічним життям, але життя цих людей виглядає як справжня в’язниця. Уявіть собі, як важко зберігати ввічливість у спілкуванні з кожним, хто до вас звертається!".

Нещодавно Мак-Келлен також поділився, що отримав запрошення від Енді Серкіса повернутися до культової ролі чарівника Гендальфа у нових фільмах про "Володаря перснів". Серкіс, відомий своєю роллю Голлума у стрічках Пітера Джексона, тепер займається новим захоплюючим проєктом.

Варто згадати, що в червні актор потрапив у неприємну ситуацію під час виступу в Лондоні, коли впав зі сцени та отримав переломи зап’ястя і хребця. Через цей інцидент йому довелося скасувати залишок гастрольного туру, але свіжі кіно пропозиції вже обіцяють нові горизонти для його кар'єри.

Джерело: Deadline