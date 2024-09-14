sonyazhytkova .14 сентября, 2024 10

Австралійська акторка долучається до Тома Блайта та Софі Уайлд у новій стрічці від New Regency, що базується на популярній відеогрі Ubisoft.

Роль Кавенаг у фільмі тримається в таємниці, і деталі сюжету поки що не розкриті. Однак відомо, що дія кінокартини розгортатиметься в унікальному контексті всесвіту гри. Режисером виступив Матіє Тюрі, французький майстер жанру, відомий своєю роботою над фільмом 2023 року "The Deep Dark". Сценарій написала Вікторія Бата, спираючись на сюжет Крісті Леблан.

"Watch Dogs", дебютувавши у 2014 році, є екшн-пригодницькою грою, що занурює гравців у світ віртуозних хакерів. Вони використовують свої навички для протистояння авторитарним силам, які контролюють великі міста. Дії гри відбуваються у футуристичних версіях мегаполісів, таких як Чикаго, Сан-Франциско і Лондон, і обертаються навколо вигаданої системи спостереження ctOS (Central Operating System), яка управляє всім - від світлофорів до громадського транспорту і моніторингових камер. Головний герой, Айден Пірс, має можливість хакерськи впливати на різні аспекти міського життя, щоб збирати інформацію, виконувати завдання та уникати переслідувань.

З понад 50 мільйонами прихильників по всьому світу, франшиза розширилася з виходом "Watch Dogs 2" у 2016 році та "Watch Dogs: Legion" у 2020 році. Вона також встигла завоювати популярність у формі книг і коміксів, продовжуючи захоплювати фанатів у різних медіа.

Джерело: Deadline