sonyazhytkova .23 августа, 2024 9

Берн приєднався до вже оголошених акторів Джона Слеттері, Майло Каллагана, Лани Паррії та Медісон Айсмен.

Шоураннером і виконавчим продюсером проєкту став Майкл Сейтцман, який адаптував однойменний роман Джона Ґрішема для телебачення.

У центрі сюжету "The Rainmaker" - історія Руді Бейлора (Майло Каллаган), випускника юридичної школи, який зіштовхується з досвідченим адвокатом Лео Драммондом (Джон Слеттері) та своєю дівчиною з юридичної школи Сарою Пленкмор (Медісон Айсмен). Разом із своєю начальницею (Лана Паррія) та її помічником, Руді розслідує дві змови, пов’язані зі смертю сина їхнього клієнта.

P.J. Берн виконає роль Дека Шіффлета, випускника юридичної школи, який провалив адвокатський іспит сім разів і тепер працює безкомпромісним "параюристом" у фірмі J. Lyman Stone. Варто відзначити, що у відомій екранізації 1997 року, знятій Френсісом Фордом Копполою, цього персонажа зіграв Денні ДеВіто.

Джерело: Deadline