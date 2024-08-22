sonyazhytkova .22 августа, 2024 3

Серіал "Under Salt Marsh" розгортається у вигаданому містечку Морфа Хален в Уельсі. У цьому тісному співтоваристві, затиснутому між горами та загрозливою морською водою, що несе небезпеку, розвивається дуже драматичний сюжет.

Келлі Рейлі, відома за роллю в серіалі "Yellowstone", зіграє головну героїню в новому проєкті. Її персонаж - колишня детективка, яка стала вчителькою, Джекі Елліс, - знаходить тіло свого 8-річного учня, що, ймовірно, потонув. Ця подія стає потрясінням для всього містечка та знову повертає увагу до нерозкритої справи трирічної давнини - загадкового зникнення племінниці Джекі, Нессі, що зруйнувало її кар’єру.

Сценарій серіалу створила Клер Оклі, відома за фільмом "Make Up", яка також візьме на себе обов’язки режисера та виконавчого продюсера. Зйомки заплановані на кінець цього року. Крім Оклі, до написання сценарію долучилися Джонатан Харботл і Нікіта Лалвані. Оклі буде головною режисеркою проєкту, а Мері Найї зрежисує третю та четверту серії.

Джерело: Нollywoodreporter