sonyazhytkova .15 марта, 2024 7

Акторка повідомила, що останні епізоди п'ятого сезону занурять глядачів у неймовірну подорож.

Популярний серіал від Paramount+ повернеться з останніми епізодами у листопаді цього року, і під час інтерв'ю з RadioTimes.com Рейллі висловила нетерпіння щодо того, щоб подарувати своїм шанувальникам незабутні враження:

"Ой, я дуже чекаю, коли вони [шанувальники] отримають ці [останні епізоди]. Ми можемо знімати це шоу лише влітку, бо коли приходить зима в Монтані з листопада по травень, там йде сніг – і знімати цей серіал в снігу з конями, просто неможливо. Тож у нас є лише одне вікно, і минулого року ми його втратили через страйк акторів. Тож я чекаю, коли вони отримають назад своє шоу. Я чекаю, щоб повернути їм їх шоу, і чекаю завершення".

Створений Тейлором Шеріданом, серіал "Yellowstone" відразу став популярним і відкрив шлях до створення цілого універсуму серіалів. Ця нео-вестернівська історія про родину Даттонів, яка володіє фермою в Монтані, привернула велику аудиторію. Хоча спочатку були чутки про те, що Кевін Костнер може не повернутися для завершальних епізодів через конфлікти графіків, останні звістки вказують на можливе його повернення, що може означати завершення історії легендарної родини Даттонів.

Джерело: Мovieweb