sonyazhytkova .28 марта, 2025 0

Disney+ продовжує дивувати фанатів розширенням акторського складу другого сезону телешоу від Marvel. Тепер до проєкту приєдналася Лілі Тейлор, яка приміряє одну з головних ролей, що обіцяє бути не менш захоплюючою, ніж попередні.

Хоча деталі її персонажа поки що не розголошуються, за чутками, акторка зіграє політичну опонентку могутнього Вілсона Фіска у виконанні Вінсента Д’Онофріо. Тейлор стане колегою ще одного новачка сезону – Меттью Лілларда, який також з’явиться у повторюваній ролі.

Зйомки нового сезону тривають у Нью-Йорку.

Серіал "Народжений наново" є продовженням популярного шоу "Шибайголова", яке виходило на Netflix із 2015 по 2018 рік. У центрі подій – Метт Мердок (Чарлі Кокс), сліпий адвокат із загостреними почуттями, який продовжує боротьбу за справедливість як у залі суду, так і на вулицях Нью-Йорка. Тим часом його давній ворог Фіск, колишній кримінальний бос, рухається до ще більшої влади, занурюючись у політичні ігри.

У другому сезоні "Народженого наново" повернуться Дебора Енн Волл, Елден Генсон і Джон Бернтал. До них приєднаються нові обличчя: Маргарита Левієва, Айєлет Зурер, Забріна Гевара, Ніккі М. Джеймс, Дженея Волтон, Арті Фрушан, Кларк Джонсон, Майкл Гандольфіні, Вілсон Бетел і Тоні Далтон. Шоураннером залишається Даріо Скардапане.

Лілі Тейлор, тричі номінантка на "Еммі", приєднується до складу. Вона нещодавно завершила зйомки в серіалі "За межами" для Prime Video з Джошем Броліном і брала участь у драмі "Полювання на вбивцю" на Apple TV+. Окрім акторської діяльності, Тейлор цього року дебютує як авторка – 29 квітня вийде її книга "Turning To Birds".

"Шибайголова" готується до нових битв, і, схоже, у Фіска з’явився ще один небезпечний ворог. Як зміниться розклад сил у Нью-Йорку? Дізнаємося у другому сезоні!

Джерело: Deadline