sonyazhytkova .25 января, 2024 12

Актриса не турбується через зйомки нового фільму "Зоряні війни" без Адама Драйвера, Джона Бойеги та Оскара Айзека. Дейзі впевнена у своїх можливостях нести вагу нового проєкту на власних плечах.

Коли актриса вперше втілила персонажа Рей в "Зоряних війнах: Пробудження сили", стало очевидним, що ця сильна загарбниця - головний герой серед нового акторського складу.

Тим не менше, на етапі початку свого відданого шляху в "Зоряних війнах", Дейзі Рідлі отримувала підтримку від Адама Драйвера, Оскара Айзека та Джона Бойєги, не залишаючи без уваги також Гаррісона Форда. Проте, актриса виявляє рішучість не відступати перед викликами нового проєкту. Коли її спитали, чи буде у неї дивне відчуття без участі Драйвера, Айзека та Бойеги як співзірок, акторка висловила свою позицію у виключному інтерв'ю для видання Variety:

"Ні, тому що в новому фільмі 'Зоряні війни' я ще не визначилася, хто відіграє ключові ролі. За цей час після завершення трилогії відбулось багато подій. Зараз я відчуваю себе більш дорослою, порівняно з тим часом, коли я починала, будучи 20-річною. Тоді я була наймолодшою на зйомках і знадобилося кілька фільмів 'Зоряних війн', щоб відчути себе гідною місця на сцені. Тепер, у свої 30, все виглядає зовсім по-іншому. Я маю щасливу можливість співпрацювати з різними режисерами, і сподіваюся, що я стала кращою у своєму акторському мистецтві".

Рідлі зіграла у всіх трьох фільмах сиквелу "Зоряних війн", виконавши роль онучки Імператора Палпатіна (Іан Макдіармід). В кінці епізоду IX Рей обирає прізвище Скайвокер, щоб утримати родовід Люка (Марка Хемілла) та Леї (Керрі Фішер) від забуття після їхніх смертей.

Джерело: Мovieweb