sonyazhytkova .22 марта, 2024 8

Перший фільм режисерки Емми Хіггінс, що поєднує в собі елементи жахів та теми дорослішання, знаходиться в стадії виробництва за участю продюсерських компаній Fela, заснованої Дайректором Ха, та When We Were Kids Entertainment.

Халлет зіграє Райлі Бейкер, 16-річну дівчину, яка неочікувано зустрічається зі своїм ідолом - поп-зіркою Пейтоном Адлером (Томмерасом), що виявляється дисфункціональним наркоманом. Райлі намагається допомогти Пейтону, але її зусилля безрезультатні, коли вона хоче втілити свої підліткові фантазії у реальність.

Зйомки стрічки "Солодкість" розпочнуться наступного місяця в Норт-Бей, Онтаріо. Емма Хіггінс, відома своєю роботою в режисурі музичних відео та реклами, знімає свій дебютний фільм у жанрі інді, який вона також написала.

"Жахи - мій улюблений жанр, і коли я почала писати цей фільм понад 10 років тому, я відчула, що ця історія про дорослішання з власними перепетіями може викликати той самий ефект, що і для мене здійснювали ці фільми у моєму дитинстві - залишати глядачів повністю розваженими і надавати невеличку дозу тривоги", - зазначила Хіггінс у своїй заяві.

Також до ансамблю акторів приєднуються Ая Фурукава, Аманда Бругел та Стівен Оґґ (The Walking Dead). Кінокартина виробляється компаніями Fela і When We Were Kids Entertainment, а виробництво здійснюють Тадж Крічлоу і Деніел Квінн.

Компанія Elevation Pictures випустить "Солодкість" у Канаді, а продажами за кордоном займеться Altitude Film Sales.

Джерело: Нollywoodreporter