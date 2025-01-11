sonyazhytkova .11 января, 2025 7

Актори, які подарували глядачам незабутніх друзів Малькольма (Мюніз) та Стіві (Трейлор) у культовому серіалі 2000-х, повертаються на екрани у науково-фантастичному фільмі "Реннер".

Режисер Роберт Ріппбергер розповість історію про молодого генія-комп’ютерника Реннера, який створює штучний інтелект на ім’я Селенус, щоб подолати невпевненість у собі, стати більш рішучим і знайти кохання. Однак все ускладнюється, коли він випадково переносить риси своєї владної матері на особистість Селенуса.

Стрічка "Реннер" також порушує актуальну тему стрімкого розвитку штучного інтелекту. Фільм попереджає про ризики навіть найблагородніших ідей у створенні ШІ, адже людські упередження можуть закладатися в алгоритми.

Голосом штучного інтелекту Селенуса стала лауреатка "Оскара" Марсія Гей Гарден. Разом із Френкі Мюнізом та Крейгом Ламаром Трейлором у фільмі також зіграє Вайолетт Бін.

Прем’єра "Реннера" запланована на 7 лютого. Тим часом фанатів "Малькольма у центрі уваги" очікує ще одна приємна новина — Disney+ працює над перезапуском культового серіалу. Нові епізоди обіцяють передати атмосферу оригіналу завдяки участі ключових акторів, зокрема Браяна Кренстона та Джейн Казмарек.

Джерело: Мovieweb