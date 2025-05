sonyazhytkova .10 мая, 2025 7

Серіал є третім проєктом у межах популярної франшизи "9-1-1", створеної Райаном Мерфі та Тімом Мінеаром. Він отримав прямий дозвіл на виробництво ще в лютому цього року. Реліз "9-1-1: Нешвіл" заплановано на телевізійний сезон 2025–2026 років.

Новий серіал від творців культової франшизи "9-1-1" готується підкорити екрани. Американська співачка та володарка "Греммі" ЛеАнн Раймс і зірка "Батька нареченої" Кімберлі Вільямс-Пейслі отримали ключові ролі у телешоу "9-1-1: Нешвіл" від каналу ABC та студії 20th Television. Акторки приєднаються до вже підтверджених учасників касту — Кріса О’Доннелла та Джессіки Кепшоу.

Нагадаємо, оригінальний серіал "9-1-1" переїхав на канал ABC у 2023 році після закриття на FOX, а його спін-офф "9-1-1: Lone Star" завершився після п’яти сезонів. Над новим шоу працюють також Рашад Райсані, Бред Фалчук та акторка Анджела Бассетт, яка виконує роль виконавчої продюсерки.

Хоч ЛеАнн Раймс відома передусім своєю музичною кар’єрою — зокрема гітом "How Do I Live", який досі залишається серед найуспішніших у історії Billboard, — вона вже має досвід акторської гри, зокрема у серіалі "Північне сяйво" та шоу "Мойша".

Кімберлі Вільямс-Пейслі, окрім акторської кар'єри, є авторкою-бестселеркою The New York Times, благодійницею та співзасновницею організації The Store, яка бореться з продовольчою нестачею в Нешвілі. Глядачі також могли бачити її у фільмах "Загублений пес", "Революція Ісуса" та святкових хітах "Різдвяні хроніки" з Куртом Расселом і Голді Хоун.

З огляду на потужний акторський склад, творчий дует Райана Мерфі та компанії, а також нове тло подій у серці кантрі-музики — "9-1-1: Нешвіл" має всі шанси стати гучним телехітом наступного сезону. Залишається тільки чекати перших кадрів — і перших викликів служби порятунку по-нешвільськи.

Джерело: Deadline