sonyazhytkova .5 января, 2025 8

Стрічка Marvel Studios, яка зібрала $1,33 мільярда у світовому прокаті, має одну номінацію в категорії "Досягнення у кінематографі та касових зборах".

Однак ні Раян Рейнольдс, ні його дружина Блейк Лайвлі, яка також є продюсеркою та зіркою романтичної драми "Покинь, якщо кохаєшь", не планують відвідати захід. Цікаво, що цей фільм, який заробив $351 мільйонів у прокаті та увійшов до топ-10 на Netflix під час свят, залишився поза увагою виборців "Золотого глобуса".

Рішення подружжя та Джекмана пропустити церемонію було ухвалено заздалегідь і не пов’язане з нещодавнім скандалом навколо "Покинь, якщо кохаєшь". Як відомо, Лайвлі подала до суду на режисера і актора Джастіна Бальдоні, звинувачуючи його у сексуальних домаганнях та недопустимій поведінці.

Цікаво, що ведуча цьогорічної церемонії, Ніккі Глейзер вирішила не торкатися цього скандалу. Вона зазначила, що навіть згадка про ситуацію може бути неправильно сприйнята, тому вирішила уникати цієї теми.

Раян Рейнольдс уже був номінований на "Золотий глобус" у 2017 році за роль у "Дедпулі" і не приховував емоцій, коли програв Райану Гослінгу. Під час церемонії він розсмішив публіку, поцілувавши Ендрю Гарфілда.

Г'ю Джекман має чотири номінації на "Золотий глобус" і одну перемогу за роль у "Знедолених" (2012).

Джерело: Deadline