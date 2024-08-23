sonyazhytkova .23 августа, 2024 2

Кілі Хоуес і Фредді Хаймор зіграють головні ролі у майбутньому серіалі "Вбивця", який створюють Гаррі та Джек Вільямси.

Сюжет серіалу розгортається на віддаленому грецькому острові, де колишня вбивця Джулія (Кілі Хоуес) несподівано зустрічає відчуженого сина Едварда (Фредді Хаймор), який прибув з Англії. Маючи нову інформацію про своє походження, Едвард намагається вибрати правильний момент для розмови зі своєю віддаленою матір'ю. Проте, коли нарешті настає вирішальний момент, ситуація різко загострюється: небезпечне минуле Джулії змушує їх терміново покинути острів.

Зіткнувшись із таємницями минулого Джулії, Едвард опиняється в боротьбі за виживання, що ставить їх складні стосунки під величезний тиск. Під час розслідування темної змови, яка здається їхньою єдиною загрозою, виникає нова небезпека, що може остаточно зруйнувати їхні стосунки. У боротьбі за життя Джулія намагається врятувати Едварда і відновити їхні зв’язки в умовах глобального конфлікту.

Хоуес і Хаймор також будуть виступати як виконавчі продюсери шестисерійного проєкту. У серіалі також з’являться Джина Гершон ("Riverdale"), Шалом Брун-Френклін ("Турист"), Джек Девенпорт ("The Morning Show"), Алан Дейл ("Династія"), Джеральд Кід ("Рій"), Девон Террелл ("Totally Completely Fine"), Річард Дормер ("Blue Lights") та Давид Денсік ("The Ipcress File").

Ганна Блайт, керівниця ТВ-відділу Prime Video UK, висловила задоволення від співпраці з режисерами Гаррі та Джеком Вільямсами.



"Щойно Гаррі та Джек представили нам концепцію 'Вбивці', стало ясно, що цей проєкт ідеально впишеться в нашу програму", – сказала Блайт. "'Вбивця' обіцяє бути захоплюючим трилером з динамічними стосунками матері і сина, наповненим несподіваними поворотами, які триматимуть глядачів у напрузі. Ми з нетерпінням чекаємо, коли наші користувачі зможуть насолодитися цією новою серією".

Джерело: Deadline