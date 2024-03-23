sonyazhytkova .23 марта, 2024 6

Сімон Ашлі та Герой Файнс-Тіффін (відомий за стрічкою "Після") стануть головними героями нового британського ромкому "Зображення кохання" для стрімінгового сервісу Prime Video від Amazon. У фільмі також зіграє актор серіалу "Тед Лассо" Філ Данстер.

За сюжетом фільму, Пія (Ашлі), яка живе самотньо та не має стосунків, керує фотостудією в Лондоні, спільно зі своїм найкращим другом Джей (Фетерстон). У той час, коли її сестра готується до весілля, а мати наполягає, щоб Пія знайшла пару, духовний наставник на церемонії заручин пророкує, що Пія зустріне свою долю протягом наступних п'яти побачень. Під тиском родини, яка організовує їй серію все більш відчайдушних сліпих побачень, головна героїня розпочинає комічний, але щиро відданий пошук справжнього кохання.

"Зображення кохання" з режисером Прартхана Мохан ("Навчання Бінду") та сценаристом Нікіта Лалвані створено на основі австралійської стрічки "П'ять сліпих побачень", написаного Шуанг Ху та Натаном Рамос-Парком. Виробництвом займаються Бен Пью та Еріка Стайнберг від 42, при цьому виконавчими продюсерами є Джош Хорсфілд та Карі Хатфілд. Компанія 42, заснована у 2013 році, є відомою в галузі менеджменту та продюсування кіно- і телевізійних проєктів з офісами як у Лондоні, так і в Лос-Анджелесі.

"Ми дуже раді представити цю чудову нову і оригінальну романтичну комедію, зняту в Лондоні, для клієнтів Prime Video", - сказала Тара Ерер, керівник з північноєвропейських оригіналів у Prime Video, передбачаючи, що глядачі "абсолютно полюблять і багато сміятимуться з цього фільму".

"Зображення кохання" буде доступний для перегляду на стрімінговому сервісі Prime Video не лише у Великобританії, а й у всіх майже 240 країнах та територіях, що є стандартною практикою для цього сервісу. Дата виходу фільму поки що не встановлена.

Джерело: Нollywoodreporter