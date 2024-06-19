sonyazhytkova .19 июня, 2024 13

До проєкту долучилися легенди екрану: Джонатан Прайс, а також Девід Теннант і Наомі Аккі. Не менш вражаючими додатками стали Деніел Мейз з "Line of Duty" та Генрі Ллойд-Хьюз з "Убиваючого Єву".

Нові зірки з'являться на екрані разом з вже відомими акторами Селії Імрі, Беном Кінгслі, Хелен Міррен та Пірсом Броснаном

Стрічка "Клуб убивств по четвергах", заснована на книзі Річарда Османа, розповідає історію спільноти пенсіонерів, що проживають у розкішному комплексі для літніх людей. Вони об'єднуються, щоб розкрити таємницю вбивства будівельника. У цьому детективному союзі беруть участь колишня шпигунка Елізабет (Міррен), психіатр Ібрагім (Кінгслі), колишній активіст Рон (Броснан) і медсестра у відставці Джойс (Імрі).

"Клуб убивств по четвергах" очікує офіційну дату виходу, але вже відомо, що за проєктом стоять студії Amblin і Netflix, а режисерське керівництво покладено на відомого Кріса Коламбуса ("Гаррі Поттер"). Зйомки фільму заплановані на кінець червня.

Джерело: Gamesradar