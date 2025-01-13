sonyazhytkova .13 января, 2025 2

Фанати нарешті побачили перший трейлер анімації "Цар царів", який об'єднує Оскара Айзека та Марка Хемілла у незвичній подорожі в часі до минулого, де вони зустрічаються з самим Сином Божим у далекій, але не такій уже й віддаленій галактиці.



Сюжет анімації базується на оповіданні Чарльза Діккенса і слідкує за письменником та його сином Уолтером, які випадково потрапляють у багатовимірний портал, щоб зустріти одного з найвідоміших історичних персонажів — Ісуса Христа. Окрім нього, їх чекають інші значущі біблійні постаті: Марія, Йосиф, учні Ісуса та навіть його вороги.

У ролі Ісуса Христа з’являється Оскар Айзек, аби представити вчення Сина Божого у дружній та доступній для дітей формі. Із ним разом працюють зірки "Зоряних війн" — Марк Хемілл як цар Ірод, Форест Вітакер у ролі апостола Петра та Ума Турман, що зіграє Кетрін Діккенс.

Хоча поєднання подорожей у часі з історією про Ісуса може здаватися несподіваним, фільм "Цар царів" натхнений повістю Чарльза Діккенса "Життя нашого Господа". Написана для його дітей і прочитана ними на Різдво, ця історія залишалася невідомою до 1934 року, коли була опублікована вже після смерті письменника. Анімаційна адаптація — чудовий спосіб продовжити традицію Діккенса, переносячи його духовне послання у сучасний формат, доступний для нових поколінь.

Джерело: Мovieweb