sonyazhytkova .22 августа, 2024 2

Коли новий реліз від Sony Pictures заробляє більше $180 мільйонів по всьому світу при бюджеті лише $25 мільйонів, очевидно, що є сенс розглянути створення продовження, особливо з урахуванням наявності відповідних книг.

Однак екранізація сиквелу "It Starts With Us" до фільму "It Ends With Us" може ускладнитися через конфлікт між головною акторкою та продюсеркою Блейк Лайвлі та особою, що придбала права на адаптацію.

Як повідомляє The Hollywood Reporter, реалізація "It Starts With Us" стане проблематичною, якщо Блейк Лайвлі та режисер Джастін Бальдоні не вирішать свої розбіжності. Бальдоні отримав права на книги Коллін Гувер ще п’ять років тому через свою студію Wayfarer Studios, що дає Wayfarer права на сиквел. Таким чином, для створення продовження з участю обох - Бальдоні та Лайвлі - необхідно досягти угоди між сторонами.

Джастін Бальдоні не обов'язково має бути режисером або актором у сиквелі. Нещодавно він навіть жартома запропонував, щоб Блейк Лайвлі взяла на себе роль режисера продовження. Хоча Бальдоні може залишитися осторонь від зйомок, він все ще є частиною Wayfarer Studios разом з мільярдером Стівом Саровіцем і Джемі Хітом, що може забезпечити його участь у виробництві. Sony Pictures має права на розподіл можливого сиквелу, але конфлікт між Бальдоні і Лайвлі може ускладнити реалізацію планів студії.

Здається, студія підтримує Блейк Лайвлі: голова Sony Pictures Entertainment Тоні Вінчікуерра похвалив її роботу і висловив бажання зняти з нею ще 12 фільмів. Це може свідчити як про хороші стосунки, так і про бізнесовий хід.

Конфлікт між Блейк Лайвлі та Джастіном Бальдоні, що розпочався з непорозумінь під час прес-туру, переріс у серйозну суперечку. Лайвлі критично оцінила маркетингову кампанію фільму, а її інтерв'ю викликали негативну реакцію. Бальдоні ж отримав репутацію важкого у співпраці, і розбіжності тривають вже рік. Ці суперечки також вплинули на додаткові зйомки, що призвело до появи двох версій фільму - у кінотеатрах наразі демонструється версія Лайвлі.



Є ймовірність, що конфлікт може влягтися до моменту серйозних переговорів про сиквел, адже в кінобізнесі завжди є бізнес-аспект. Тим часом драма навколо фільму лише сприяє його популярності у прокаті та на цифрових і фізичних носіях.

Джерело: Мovieweb