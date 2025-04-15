sonyazhytkova .15 апреля, 2025 2

Очікувана стрічка "The Smashing Machine" з участю легендарного українського боксера нарешті отримала дату прем'єри — фільм вийде в прокат 3 жовтня 2025 року.

Про участь Олександра Усика в американській кінокартині стало відомо ще навесні минулого року. За сюжетом фільму, боксер перевтілиться в українського бійця ММА Ігоря Вовчанчина. Його партнером стане не менш харизматичний герой — легендарний Двейн "Скеля" Джонсон, який зіграє роль чемпіона UFC Марка Керра. За режисуру відповідає Бенні Сафді, відомий своїм напруженим стилем і глибоким драматизмом.

Окрім Усика та Джонсона, акторський ансамбль добоповнять: Емілі Блант, Ліндсі Гевін, Раян Бейдер та Зоя Косович. Цей склад обіцяє справжній вибух емоцій і видовищних сцен на межі фізичних і психологічних можливостей.

Для Олександра це вже третя поява в кіно: раніше він зіграв у вітчизняних стрічках "Правило бою" (2017) та "Папаченко" (2019). Але цього разу все буде по-іншому — високий бюджет, зірковий каст і справжній американський драйв. І хоча бійцівський ринг для Усика не новинка, саме цей "поєдинок" може стати найгучнішим у його кар’єрі… І він точно не збирається виходити з нього без перемоги.

Джерело: Unian