sonyazhytkova .16 февраля, 2024 9

Талановитий актор і режисер має багато планів для стріміногового гіганта, проте сам ще не визначився, які саме це будуть проєкти.

У виключному інтерв'ю з MovieWeb він розповів, що наразі має заплановані "ще вісім фільмів" для цієї платформи. Обговорюючи свою нову стрічку "Mea Cupla", Перрі зізнався, що крім юридичного трилера він працює над кількома іншими проєктами спільно з Netflix.

"У мене ще вісім фільмів з ними. Тому я не знаю, що саме робитиму, яку історію розповім наступною. Це просто залежить від того, яка постать з'явиться. Якщо я вважатиму це цікавим та буде що сказати, ми повинні йти цим шляхом", - сказав режисер.

Один із цих восьми нових проєктів - воєнна драма "Six Triple Eight", у якій Тайлер Перрі повертається як сценарист і режисер, а акторський склад включає Керрі Вашингтон, Сьюзен Сарандон, Опра Уїнфрі, Ебоні Обсідіан, Мілауна Джексон та Сем Вотерстон.

Фільм, заснований на статті Кевіна М. Хімела з журналу "Історія Другої світової війни" 2019 року, розкриє вагомий внесок 6888-го Центрального Поштового Директивного Батальйону під час Другої світової війни. Цей батальйон, складений з афроамериканських жінок, відіграв важливу роль у військових операціях.

Ще одна стрічка для Netflix - "Велика счаслива сім'я Медеї", в якому він знову з'явиться як Мейбел "Медея" Сіммонс. Це тринадцятий фільм у франшизі "Медея". Перрі пояснив, що він часто отримує ідеї від персонажів, які "хочуть говорити" і просто записує їхні репліки, не використовуючи стандартні методи планування сюжету:

"Персонажі з'являються у моїй голові і вони надихаються говорити. Часом я прокидаюся, і вже маю ідеї для діалогів. Я не планую наперед, не використовую стандартні сценарії або точкові записи. Історія розгортається так, як я її розповідаю і це кінцевий продукт".

Джерело: Мovieweb