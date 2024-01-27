sonyazhytkova .27 января, 2024 5

Дебют стрічки, у якій Ортега грає на фоні варіативного Мартіна Фрімана, вивчає складні динаміки між студенткою та її викладачем письма. Незважаючи на очікування навколо фільму, створеного і режисованого визнаним Джейд Хеллі Бартлетт і підтриманого відомим дуетом Сета Рогена і Евана Голдберга, здається, не вдалося здобути визнання критиків.

"Дівчина Міллера" вражає різноманіттям таланту, зокрема, Дагмара Домінчик, Башір Салауддін і Гідіон Адлон виконують ролі, а сценарій Бартлетт, визнаний списком Hollywood Black у 2016 році, приносить престиж. Однак фільм почав свій шлях із скромних 25% у попередній оцінці на Rotten Tomatoes. Ця цифра гостро контрастує з високим рейтингом Ортеги у її попередньому успішному хоррорі 2022 року "X", якому було віддано 94%. Хоча рейтинг Rotten Tomatoes може змінитися з новими рецензіями, особливо після виходу стрічки, поточний рейтинг, безсумнівно, розміщує "Дівчину Міллера" на найнижчому рівні в кінематографії Ортеги.

Однак ті, хто знайомі з траєкторією кар'єри акторки, знають, що не варто її викреслювати. Фільмографія молодої актриси свідчить про її стійкість та здатність до відновлення. Її історія на Rotten Tomatoes - це мозаїка екстремальних оцінок, яка коливається між низькими рейтингами "Гнилий" та високими "Сертифіковано свіжий", рідко залишаючись на середньому ґрунті. Цей шаблон підказує, що наступний крок Ортеги може стати вражаючим успіхом, на відміну від прохолодного прийому "Дівчини Міллера".

ДЖерело: Мovieweb