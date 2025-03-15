sonyazhytkova .15 марта, 2025 3

Культовий режисер продовжує збирати вражаючий каст для своєї масштабної екранізації "Одіссеї". До акторського складу приєднався Раян Герст, відомий за роллю Опі Вінстона в "Синах анархії" та озвученням Тора в грі "God of War: Ragnarök".

Поки що залишається загадкою, кого саме він зіграє у фільмі, який стане адаптацією легендарної поеми Гомера. Водночас уже відомо, що Метт Деймон втілить Одіссея, а Том Голланд, найімовірніше, зіграє його сина Телемаха.

Серед зіркових колег Герста – Енн Гетевей, Джон Бернтал, Міа Гот, Шарліз Терон, Роберт Паттінсон, Зендея, Елліот Пейдж, Лупіта Ніонго, Саманта Мортон, Вілл Юн Лі, Хімеш Патель, Бенні Сафді, Космо Джарвіс та багато інших.

"Одіссея" розповість історію героя Троянської війни - Одіссея, який протягом десяти років намагається повернутися додому, долаючи смертельно небезпечні випробування: від зіткнення з циклопом і співу сирен до зустрічі з морськими чудовиськами. А тим часом на Ітаці його дружина Пенелопа змушена відбиватися від настирливих женихів, які прагнуть посісти трон.

Прем’єра стрічки запланована на 17 липня 2026 року.

Джерело: Gamesradar