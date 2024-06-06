sonyazhytkova .6 июня, 2024 5

Черч приєднується до вражаючого ансамблю, до якого входять імениті актори, такі як Джош Бролін, Гленн Клоуз, Керрі Вашингтон, Джеремі Реннер, Міла Куніс, Джош О'Коннор, Кейлі Спейні та Ендрю Скотт. Даніел Крейг повертається до ролі знаменитого детектива Бенуа Бланка.

Хейден Черч відомий своїми вражаючими ролями, зокрема у фільмі "Людина-павук 3" режисера Сема Реймі, де він виконав роль Флінта Марко, відомого як Пісок. Він також зіграв цю роль у продовженні "Людини-павука: Додому шляху немає". Крім того, Черч відображав персонажа Агента Стоуна у кіноадаптації відеогри "Загартований метал". Наразать актор бере участь у зйомках вестерну Кевіна Костнера "Горизонт: Американська сага".

Після успішного дебюту "Ножі наголо", який зібрав $312 мільйонів при скромному бюджеті у $40 мільйонів, фільм отримав продовження у вигляді "Скляної Цибулі", яка отримала номінацію на Оскар за найкращий адаптований сценарій. Тепер, очікуємо на нову порцію інтриг і сюрпризів у третій частині, "Розбуди мерця: Таємниця Ножів наголо", яка запланована на 2025 рік. Виробництво вже розпочалося у Великобританії, а фанати не можуть дочекатися подальшого розкриття таємниць у цій захоплюючій детективній франшизі.

Джерело: Gamesradar