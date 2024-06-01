sonyazhytkova .1 июня, 2024 0

Акторка долучається до Джоша О'Коннора, Керрі Вашингтон, Джеремі Реннера, Гленн Клоуз, Кейлі Спені та Ендрю Скотта. А Деніель Крейг знову втілить знаменитого детектива Бенуа Бланка.

Фільм отримав назву "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" ("Розбуди мерця: Таємниця Ножів наголо") та був зрежисований і написаний Раяном Джонсоном, а виробництвом займаються його компанія T-Street спільно з Рамом Бергманом.

Деталі сюжету залишаються у таємниці. Попередня частина, "Скляна Цибуля", вразила глядачів у 2022 році. Фільм став справжнім хітом, знайшовши свій шлях на Netflix після укладення стрімінговим сервісом угоди на $450 мільйонів для двох наступних сиквелів. Починаючи зі старту зйомок наступного місяця, Netflix планує швидку прем'єру срічки у 2025 році.

Серія "Ножі наголо" завжди радувала аудиторію захоплюючими ансамблями зіркових акторів, і нова частина обіцяє відповідати цій традиції.

Джерело: Deadline