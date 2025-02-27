sonyazhytkova .27 февраля, 2025 9

Акторку, яка з дитинства була знайома глядачам, знайшли мертвою – зірка пішла з життя у 39 років.

Як повідомляє ABC News із посиланням на поліцію, Мішель Трахтенберг виявили в її квартирі в Нью-Йорку неподалік Колумбус-Серкл у середу вранці близько 8:00 за місцевим часом. Її знайшла мати. За попередньою інформацією, акторка нещодавно перенесла пересадку печінки та могла зіткнутися з ускладненнями. Ознак насильницької смерті не виявлено, причина смерті, ймовірно, природна. Остаточний висновок зробить судмедексперт після розтину.

Мішель Трахтенберг народилася в Нью-Йорку та почала акторську кар'єру ще в дитинстві, знімаючись у проєктах Nickelodeon, зокрема в серіалі "Пригоди Піта та Піта" та фільмі "Гаррієт – шпигунка". Широку популярність їй принесла роль Дон Саммерс у культовому серіалі "Баффі – переможниця вампірів", де вона знімалася з 2000 по 2003 рік. Ця роль принесла їй номінацію на Teen Choice Award.

Ще одним знаковим образом стала Джорджина Спаркс у "Пліткарці", за яку акторку номінували на «"Найкращого телевізійного лиходія". Вона неодноразово зізнавалася, що отримувала задоволення від гри негативних персонажів.

Трахтенберг також знімалася в серіалах "Милосердя", "Косяки" та "Правда чи страх", а в 2022 році ненадовго повернулася до ролі Джорджини у перезапуску "Пліткарки".

Серед її відомих кіноробіт — комедія "Євротур", стрічка "Папі знову 17" із Заком Ефроном і трилер "Писака".

Новина про смерть акторки приголомшила її шанувальників та колег, які діляться спогадами та висловлюють співчуття.

Джерело: Аbcnews