sonyazhytkova .30 июля, 2024 4

Пуллос отримала до п’яти років випробувального терміну, 200 годин громадських робіт та дев’яти місяців участі у програмі боротьби з алкоголізмом.

Це покарання пов'язане з ДТП, що сталася минулого року на шосе Ventura (134) у Пасадені, в результаті якої постраждали вона сама та інший водій.

Нині 26-річна Пуллос провела три місяці у в’язниці після визнання вини за звинуваченням у серйозному порушенні правил дорожнього руху, яке сталося 29 квітня 2023 року. Очікується, що в понеділок вона вийде на свободу. Крім того, актрису зобов'язали пройти курс лікування психічного здоров'я, сплатити $8,260 відшкодування потерпілому та утриматися від водіння автомобіля протягом року.

Правоохоронці також повідомили, що Пуллос була причетна до іншої аварії з втечею перед тим, як потрапила на шосе 134. Хейлі Пуллос офіційно обвинувачується за два пункти кримінального порушення за водіння в нетверезому стані та один пункт за втечу з місця ДТП. Водій іншого автомобіля серйозно постраждав і подає в суд на Пуллос.

Хейлі Пуллос грала Моллі Ленсинг-Девіс у серіалі ABC "General Hospital" з 2009 року, але після аварії її персонаж зник з екранів, і роль тимчасово виконувала Холідей Мія Крістел.

Джерело: Deadline