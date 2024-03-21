sonyazhytkova .21 марта, 2024 10

Трейлер до фінальних епізодів антологійного-телесеріалу вражає глядачів, у ньому з'являються елементи напруження та непередбачуваності, які підкреслюють тематику жахів, притаманну цій серії.

В перших кадрах до "American Horror Story: Delicate Part Two" ми бачимо Емму Робертс та Кім Кардашьян, які зімкнули свої уста в поцілунок, а також Анна (Робертс) розкриває темні таємниці про свою публіцистку Сіобан (Кардашьян). Трейлер починається зі сцени, де Анна відчуває що з нею відбувається щось жахливе.



Також показано зображення павукоподібних істот, що вилазять з вагітного живота головної героїні. Після безрезультатних спроб штучного запліднення акторка намагається побудувати щасливу сім'ю, але виявляє, що популярність її фільму приносить загрозу мрії про довгоочікуване материнство.

Серед акторів у цьому проєкті також виступають Кара Делевінь, Метт Чучрі, Біллі Лурд, Деніс О'Хар, Леслі Гроссман і Мікела Хає Родрігез. В якості виконавчих продюсерів фігурують імена Райана Мерфі, Бреда Фальчука, Хеллі Фейфер, Алексіс Мартін Вудолл, Скотта Робертсона та Джона Дж. Грея. Серіал є продукцією 20th Television.

"American Horror Story: Delicate Part 2" вийде у ефір 3 квітня о 22:00 за східноамериканським часом на FX та буде доступний для стрімінгового перегляду на Hulu наступного дня. Чотири епізоди другої половини антологійного хоррор драматичного серіалу вийдуть по одному щосереди. Також телешоу буде доступне на Star+ в Латинській Америці та на Disney+.

Джерело: Нollywoodreporter