22 марта, 2024

Зірковий акторський склад призначено для озвучення анімаційного серіалу, заснованого на популярній грі "Ark: Survival Evolved". Paramount+, яка вже має у своєму арсеналі великобюджетний серіал "Halo" у прямому ефірі, знову ризикує іншою відеоігровою власністю.

Цей стрімінговий сервіс, який отримав підтримку від Paramount Global, стане основною платформою для "Ark: The Animated Series", заснованої на популярній відеогрі "Ark: Survival Evolved". Перші шість епізодів цього анімованого серіалу, з участю відомих акторів у головних ролях, включаючи Мішель Йео та Віна Дізеля, вийшли на екран 21 березня. Друга частина сезону, що складається з семи епізодів, стартує на Paramount+, але точна дата поки не встановлена.

Початкове оголошення про адаптацію серіалу "Ark" відбулося у 2020 році, коли почалося виробництво шоу, ще до того, як визначилася платформа для його випуску. Серіал описують як "широку сагу, що охоплює різні епохи людської історії". Головною героїнею є палеонтолог Хелена Уокер (Медлін Медден) з 21-го століття, яка раптово виявляється воскрешеною на загадковому острові, населеному доісторичними тваринами. Їй потрібно навчитися виживати, співпрацюючи з новими союзниками з різних епох, та вивчити справжню природу цього чудернацького нового світу. У акторському складі також з'являться Рассел Кроу, Джерард Батлер, Девід Теннант, Джеффрі Райт і Елліот Пейдж.

Гру "Ark" запустила компанія Studio Wildcard у 2015 році і продала понад 1 мільйон одиниць лише за перший місяць.

Анімаційний серіал "Ark" виробляють студії Lost Continent Entertainment та Lex + Otis. Режисерами є Джеремі Стігліц, Джессі Рапчак, Марк Діана, Дуг Кеннеді, Джей Оліва, Джеймс Балданці. Виконавчими продюсерами є Мішель Йео, Він Дізель, Саманта Вінсент, Джерард Батлер, Алан Сігель та Рассел Кроу. Режисерську команду також доповнюють Девід Хартман та Себастьян Монтес. Над створенням серіалу працювали Маргарита Беннетт та Кендалл Дікон Дейвіс. "ARK: Survival Evolved" - це оригінальне творіння розробників гри.

Paramount+ вже декілька років працює над своїм телесеріалом "Halo", а другий сезон недавно вийшов на платформі. Адаптації відеоігор, такі як "The Last of Us" на HBO, стають все більш популярними, завдяки вбудованій аудиторії відданих гравців та надійному джерелу IP, яке вже має свою успішну історію. Paramount+ просто ліцензував "The Ark", а не став співвиробником, тому ризик виявився не настільки великим.

Джерело: Нollywoodreporter